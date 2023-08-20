В Москве местами выпало свыше трети месячной нормы осадков за час

В результате скоротечных интенсивных ливней в Москве выпала треть месячной нормы осадков. Об этом в воскресенье, 20 августа, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

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— Официальные данные поступят вечером, но частные автоматические метеостанции уже местами, а это северо-восток Москвы и Истринский район — зафиксировали до 28 миллиметров осадков, что составляет 35 процентов от месячной нормы осадков или до трех ведер дождевой воды на метр квадратный. Вероятность повторных осадков сохранится почти до полуночи, — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

В пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства отметили, что основная масса осадков уходит в ливневые канализации.

Синоптики прогнозируют сильный ветер и грозу с градом до конца текущих суток. Горожан и гостей столицы просят быть внимательными при непогоде, не укрываться под деревьями, не парковать вблизи них автомобили.

Гидрометцентр России также сообщил о непогоде, грозах и граде. Температура воздуха в Москве составит от 24 до 26 градусов тепла.

На будущей рабочей неделе столичный регион ждут переменчивая погода с осадками и значительное понижение температуры воздуха. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала метеоролог Татьяна Позднякова.