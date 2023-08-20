С 10 сентября в Москве появится 7 выделенных полос общественного транспорта

"Сразу 7 новых выделенок заработают с 10 сентября: автобусы и электробусы будут проезжать эти участки быстрее в среднем в 2 раза", – говорится в сообщении.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что общественный транспорт будет еще точнее соблюдать расписание на 68 маршрутах, а пассажиры смогут экономить до 17 минут в часы пик. Также Ликсутов отметил, что с начала 2023 года в Москве появилось более 38 километров новой дорожной инфраструктуры. Выделенные полосы помогают снизить количество аварий на 30-40% и уменьшить риски для всех участников дорожного движения. Помимо этого, выделенные полосы для общественного транспорта позволяют улучшить транспортную доступность между Москвой и Московской областью.