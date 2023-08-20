Москвичей предупредили о возможных задержках транспорта из-за непогоды
Из-за погодных условий в городе возможны локальные задержки в движении наземного транспорта. Об этом в воскресенье, 20 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
— Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей, — пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Синоптики прогнозируют сильный ветер и грозу с градом до конца текущих суток. Горожан и гостей столицы просят быть внимательными при непогоде, не укрываться под деревьями, не парковать вблизи них автомобили.
Также Гидрометцентр России сообщил о непогоде, грозах и граде. Температура воздуха в Москве составит от 24 до 26 градусов тепла.
На будущей рабочей неделе столичный регион ждут переменчивая погода с осадками и значительное понижение температуры воздуха. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала метеоролог Татьяна Позднякова.
Также Позднякова в беседе с «ВМ» сообщила, что характер погоды до конца августа будет меняться постепенно в сторону похолодания. Последние числа лета принесут среднесуточную температуру не выше плюс 11–15 градусов.