Москвичей предупредили о возможных задержках транспорта из-за непогоды

Из-за погодных условий в городе возможны локальные задержки в движении наземного транспорта. Об этом в воскресенье, 20 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей, — пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Синоптики прогнозируют сильный ветер и грозу с градом до конца текущих суток. Горожан и гостей столицы просят быть внимательными при непогоде, не укрываться под деревьями, не парковать вблизи них автомобили.

Также Гидрометцентр России сообщил о непогоде, грозах и граде. Температура воздуха в Москве составит от 24 до 26 градусов тепла.

На будущей рабочей неделе столичный регион ждут переменчивая погода с осадками и значительное понижение температуры воздуха. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала метеоролог Татьяна Позднякова.