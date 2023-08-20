Собянин: Начали благоустройство у станций метро «Яхромская» и «Пыхтино»

Стартовали работы по благоустройству прилегающих территорий возле строящихся станций «Яхромская» и «Пыхтино» Солнцевской линии метро.. Об этом в воскресенье, 20 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Начали благоустройство вокруг строящихся станций, — сказал он.

Как отметил мэр, в ходе работ будет обеспечен безопасный и удобный проход к вестибюлям станций. В проекте учтен проход со стороны улицы Летчика Грицевца.

Кроме благоустройства территорий возле станций, будет улучшена транспортная доступность в радиусе свыше двух километров. Так, работы у станции «Пыхтино» завершены на 70 процентов, а на «Яхромской» — на 85 процентов, написал глава города в своем Telegram-канале.