Собянин: Началось благоустройство у станций метро «Яхромская» и «Пыхтино»
Начались работы по благоустройству территории рядом со строящимися станциями метро «Яхромская» и «Пыхтино». Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Начали благоустройство вокруг строящихся станций метро «Яхромская» Люблинско-Дмитровской линии и «Пыхтино» Солнцевской линии. Обеспечим безопасный и удобный проход к вестибюлям станций, в том числе со стороны ул. Летчика Грицевца рядом со станцией «Пыхтино», – написал Собянин. Он отметил, что кроме благоустройства территорий возле станций метро ведутся работы по улучшению пешеходной и транспортной доступности в радиусе больше 2 км вокруг.
«У станции «Пыхтино» эти работы выполнены на 70%. А у «Яхромской» – на 85%», – заключил Собянин.