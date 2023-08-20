Авторов лучших работ о фронтовых собаках наградили в Музее Победы

В стенах Музея Победы 19 августа состоялась церемония награждения победителей Международного конкурса рисунков «Портрет фронтовой собаки». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея в воскресенье, 20 августа.

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Победителей и призеров выбирали в пяти категориях: 6–8, 9–11, 12–14, 15–17 лет и взрослые. Кроме того, зрители могли отдать голос за работы в рамках номинации «Приз зрительских симпатий».

— О конкурсе узнала из новостей и решила принять участие. У меня был рисунок в стиле граффити «Фронтовой почтальон», — рассказала победительница в специальной номинации от Издательской группы «АСТ» Анастасия Агеева.