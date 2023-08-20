Авторов лучших работ о фронтовых собаках наградили в Музее Победы
В стенах Музея Победы 19 августа состоялась церемония награждения победителей Международного конкурса рисунков «Портрет фронтовой собаки». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея в воскресенье, 20 августа.
Победителей и призеров выбирали в пяти категориях: 6–8, 9–11, 12–14, 15–17 лет и взрослые. Кроме того, зрители могли отдать голос за работы в рамках номинации «Приз зрительских симпатий».
— О конкурсе узнала из новостей и решила принять участие. У меня был рисунок в стиле граффити «Фронтовой почтальон», — рассказала победительница в специальной номинации от Издательской группы «АСТ» Анастасия Агеева.
В филиале Музея Победы — музее «Главные оружейные реликвии армии» («Г.о.р.а.») — отпраздновали День фронтовой собаки, в торжестве приняли участие около 2,5 тысячи человек. На музейной площадке кинологи Центра военно-исторической реконструкции «Гарнизон-А» восстановили эпизоды Великой Отечественной войны. Гостям показали работу собак в качестве связистов, санитаров, разведчиков, спасателей и истребителей танков.