Собянин: С начала года инвесторы построили для Москвы 50 социальных объектов

Инвесторы с начала 2023 года построили в Москве 26 детских садов, что превышает годовой план. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем официальном Telegram-канале.

"Годовой план по детским садам уже перевыполнен - введено 26 зданий вместо 20. По школам побили прошлогодний рекорд - уже 13 зданий, и ожидаем, что к концу года их будет больше", - написал глава города.

Сергей Собянин отметил, что в число самых крупных объектов входят школа на 1 тыс. 225 учеников в Лефортово, школа на 1 тыс. 100 учеников в Покровском-Стрешнево, школа на 900 мест в Москворечье-Сабурово, ледовый дворец "Кристалл" в Хамовниках Академия спорта "Динамо" в районе Аэропорт и ледовый каток "Сталкер" в Куркино.