Собянин рассказал о перспективах Программы реновации

За несколько лет проведения программы реновации жилья было переселено порядка ста тысяч человек. Об этом в воскресенье, 20 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Меня часто спрашивают о перспективах Программы реновации. Чаще всего москвичей интересуют сроки переселения, — сказал он.

По словам мэра, темп реновации будет увеличен, поскольку планируется масштабное развитие программы в ближайшее время. На данный момент а юго-западе столицы проходит переселение 70 домов. На месте расселенных жилых зданий возведут гораздо больше жилья и каждые два-три года будет увеличиваться темп переселения в комфортабельное жилье.

Город четко реализует программу, уделяя особое внимание удобству и качеству жилья, а также обеспечению необходимой инфраструктуры, сообщил глава города в личном блоге.