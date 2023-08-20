Синоптик Тишковец пообещал москвичам осень на следующей неделе

В Москве и Подмосковье во вторник, 22 августа, столбики дневных термометров впервые в текущем месяце опустятся ниже отметки +20°, рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, жаркий и засушливый август постепенно выдыхается: атмосфера готовится к смене климатических сезонов.

В понедельник, 21 августа, погода порадует жителей столичного региона по-летнему теплым и солнечным днем. Температура воздуха будет колебаться в диапазоне от +20° до +25°, отметил Тишковец.

Во вторник Москву пересечет полярный атмосферный фронт, возобновятся сильные дожди, начнется вторжение холодных воздушных масс, .

В общей сложности во второй половине недели выпадет до 42 мм осадков или около половины месячной нормы.

В конце недели ночью ожидается от +6° до +11°, днем от +12° до +17°, что обычно характерно для сентября. Таким образом, заметил синоптик, в Москву и Подмосковье на следующей неделе фактически придет осень.