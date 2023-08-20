На станциях «ЦСКА» и «Хорошевская» БКЛ появились стойки «Живое общение»

Стойки «Живое общение» появились на станциях «ЦСКА» (выход 1) и «Хорошевская» (выходы 5–8) Большой кольцевой линии (БКЛ), а также в вестибюле станции «Менделеевская» Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Здесь можно узнать о правилах провоза багажа и проездных билетах, приобрести сувенирную продукцию. Кроме того, сотрудники помогут зарегистрироваться в приложении «Метро Москвы» и привязать карту «Тройка» к личному кабинету.

«Развитию пассажирских сервисов мы уделяем особое внимание по задаче Сергея Собянина . Один из самых востребованных — стойки “Живое общение”. Благодаря открытию новых стоек у пассажиров появилось еще больше возможностей обратиться за помощью к нашим сотрудникам», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Макс Максим Ликсутов .

Сегодня стойки «Живое общение» есть на 30 станциях метро. На нескольких станциях установлены стойки с популярными услугами сервисного центра. Здесь можно восстановить или заменить неисправную карту «Тройка», если она не имеет признаков внешних повреждений, а также перенести денежные средства с неработающего носителя на новый.