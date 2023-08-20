Более 550 экскурсий провели сотрудники центров госуслуг в рамках МУФ

На площадке Московского урбанистического фестиваля (МУФ) в Гостином Дворе сотрудники центров «Мои документы» провели более 550 обзорных экскурсий. Об этом в воскресенье, 20 августа, сообщили в пресс-службе комитета государственных услуг столицы.

— Сотрудники показывают гостям интерактивное мультимедийное пространство, посвященное развитию здравоохранения, образования, социальной защиты и других отраслей социальной сферы столицы, — говорится в сообщении.

На площадке работают 88 сотрудников центров госуслуг, они встречают гостей, рассказывают об экспозициях. Их легко узнать по форме — красные жилеты. За годы работы центры госуслуг выработали свой уникальный стиль работы с жителями столицы, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Во вторник, 22 августа, центрам госуслуг исполнится 12 лет. В честь этого с 22 по 25 августа во всех офисах пройдут развлекательные мероприятия.