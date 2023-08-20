Более 550 экскурсий провели сотрудники центров госуслуг в рамках Московского урбанфорума (МУФ). Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Сотрудники центров «Мои документы» провели более 550 обзорных экскурсий по экспозициям Московского урбанистического форума в Гостином дворе. Они показывают гостям интерактивное мультимедийное пространство, посвященное развитию здравоохранения, образования, социальной защиты и других отраслей социальной сферы столицы», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в Гостином дворе работают 88 сотрудников центров госуслуг. Они встречают гостей и помогают им с комфортом проводить время, рассказывают о значении выставленных композиций. Специалистов офисов «Мои документы» можно увидеть в каждой зоне форума, они одеты в красные жилеты. Экскурсии проводят 14 сотрудников центров госуслуг.