Более 550 экскурсий провели сотрудники центров госуслуг в рамках Московского урбанфорума
Более 550 экскурсий провели сотрудники центров госуслуг в рамках Московского урбанфорума (МУФ). Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Сотрудники центров «Мои документы» провели более 550 обзорных экскурсий по экспозициям Московского урбанистического форума в Гостином дворе. Они показывают гостям интерактивное мультимедийное пространство, посвященное развитию здравоохранения, образования, социальной защиты и других отраслей социальной сферы столицы», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в Гостином дворе работают 88 сотрудников центров госуслуг. Они встречают гостей и помогают им с комфортом проводить время, рассказывают о значении выставленных композиций. Специалистов офисов «Мои документы» можно увидеть в каждой зоне форума, они одеты в красные жилеты. Экскурсии проводят 14 сотрудников центров госуслуг.
«Представители центров «Мои документы» уже давно стали амбассадорами искреннего сервиса в столице. Центры госуслуг выработали свой уникальный стиль взаимодействия с горожанами. Они не ограничиваются первым правилом московского стандарта: «Клиент всегда прав». Чтобы максимально помочь посетителю, они могут выходить за рамки стандартов. В 2021 году мэр Москвы утвердил главный принцип работы офисов «Мои документы»: «Человек на первом месте», – заключили в материале.