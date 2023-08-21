Предстоящая ночь станет самой холодной в столице с начала августа

Ночь с 21 на 22 августа станет самой холодной в столичном регионе с начала последнего месяца лета. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщила метеоролог Татьяна Позднякова.

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— Существенных осадков не ожидается. Но вторжение холода началось, на уровне 1,5 километра за день температура понизится почти на четыре градуса. И предстоящая ночь будет самой холодной с начала августа. И днем до полудня воздух прогреется лишь до 17—19 градусов, — написала Позднякова в своем Telegram-канале.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, когда на материковую часть территории Европейской России вернутся заморозки. Он также сообщил, что в Москве 20 августа выпало свыше половины месячной нормы осадков, отметив, что за предыдущие 19 дней в столице выпало всего 15 процентов от месячной нормы осадков.

Леус добавил, что за 20 августа в Москве выпало уже 47 миллиметров осадков. Для этого дня это рекордный показатель. Метеоролог добавил, что прежний рекорд был зафиксирован в 1999 году. Он составил плюс 18,2 миллиметра от нормы.

На следующей неделе столичный регион ждут переменчивая погода с осадками и значительное понижение температуры воздуха. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала метеоролог Татьяна Позднякова.