Фестиваль цветов и экопродуктов Green City пройдет на ВДНХ

Летний сезон фестиваля цветов и экопродуктов Green City пройдет с 24 по 27 августа на ВДНХ. Мероприятие проведут на площади Промышленности. Гостей ждет большая ярмарка, а также творческие мастер-классы, познавательные лекции, квизы и викторины.

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На ярмарке представят горшечные и садовые растения, семена и посадочный материал, декоративные изделия, садовый инвентарь и технику, а также удобрения и средства для ухода за садом и домом производителей из разных регионов. Участие в фестивале примут российские фермеры, чью продукцию не найти в сетевых магазинах: посетители смогут продегустировать и приобрести крафтовые сыры, колбасы, мед, дикоросы, сухофрукты, сладости, чай и многое другое.

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24 и 25 августа для гостей проведут мастер-классы по использованию декоративных злаков и чубушника в ландшафтном дизайне, по выращиванию актинидии (мини-киви), голубики, лилий, ирисов, устойчивых многолетников для тенистых садов и декоративных яблонь. Кроме того, все желающие попробуют составить цветочные композиции.

Эксперты также помогут с выбором между рулонным или посевным газоном. Партнер Green City — Главный ботанический сад имени Н.В. Цицина Российской академии наук — покажет селекционные достижения, сортовые цветы и растения из коллекционного фонда.

26 августа состоится мастер-класс по созданию креативных форм кустарников и хвойных деревьев.

На фестивале уделят внимание вопросам экологии и разумного потребления. В этом году акцент сделают на здоровом питании. 26 августа для гостей проведут мастер-класс с дегустацией «Экология питания». Участники узнают, как экология связана с едой, как помочь планете, изменив пищевые привычки, и какие тенденции развития рынка альтернативных или растительных белковых продуктов существуют в мире.

В программе 27 августа — День экологии с лекциями и воркшопами, который проведут специалисты Российского экологического оператора и волонтеров-экологов «Делай!». Участникам расскажут, как жить в стиле эко и вырабатывать полезные привычки в повседневной жизни. Посетителей ждут интерактивные игры и мастер-классы по созданию экологичных открыток и украшений, а также плетению авосек и фруктовок из старых футболок. Для самых активных проведут эстафету «Эко-ГТО».

Кроме того, эксперты ВДНХ раскроют секреты планирования и проектирования цветников и композиций на участке, поделятся приемами обрезки плодовых и декоративных деревьев и кустарников. Специалисты экоцентра «Цветоводство» ГПБУ «Мосприрода» расскажут детям о посадке живых растений, а сотрудники экоцентра «Пчеловодство» ГПБУ «Мосприрода» — о натуральном пчеловодстве. «Городская ферма» на ВДНХ проведет для юных посетителей мастер-классы по изготовлению игрушек из сена и посадке семян микрозелени.

Ежедневно на фестивале будут проходить конкурсы с призами. Получить подарок или скидку сможет любой активный участник, правильно ответивший на вопросы ведущего.