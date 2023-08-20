Специалисты Мосприроды создали карту обитания ежей

За последние пять лет ежи, занесенные в Красную книгу Москвы под второй категорией редкости (виды, сокращающиеся в численности), были замечены на 15 природных территория столицы. Несмотря на то что эти колючие зверьки ведут преимущественно ночной образ жизни, специалисты Мосприроды довольно часто встречают их в ходе учетных мероприятий.

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Ежи уже начали готовиться к зимней спячке: усиленно питаются, копят подкожный жир, подыскивают жилища на холодное время. Встретить этих животных можно до октября, потом они уйдут в спячку до марта — апреля.

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Ежей видели в природно-исторических парках «Битцевский лес», «Кузьминки-Люблино», «Покровское-Стрешнево», «Москворецкий», «Измайлово», «Останкино», «Царицыно», «Тушинский», а также в заказниках «Зеленоградский», «Теплый Стан», «Тропаревский», «Лианозовский», «Алтуфьевский», «Медведковский» и экологическом парке «Северное Бутово».

Всего на природных территориях столицы обитает более 40 видов зверей, шесть видов пресмыкающихся, 11 видов земноводных и около трех тысяч видов беспозвоночных.

Ночные жители

Ежи — одиночные ночные животные. Обычно они устраивают жилища неподалеку друг от друга, но компании сородичей избегают. Вечером и ночью эти небольшие животные (максимум 30 сантиметров в длину) проявляют удивительную активность: самцы в поисках корма могут преодолеть от двух до трех километров, самки — в три раза меньше. Нос и уши — самые важные органы для этих млекопитающих. Видят ежи не очень хорошо, зато обоняние и слух у них развиты сильно. Почуяв опасность, эти животные принимают защитную позу: сворачиваются в клубок и ощетиниваются иглами, количество которых у взрослых особей может достигать почти восьми тысяч.

Плавание не самое любимое занятие ежа. Но если нужно, он может пересечь небольшую речку и выбраться на берег.

Грибы или насекомые

Мнение о том, что ежи любят грибы, яблоки и прочую растительную пищу, довольно распространено. На самом деле, согласно научной классификации, они относятся к отряду насекомоядных, то есть основной их рацион составляют беспозвоночные. Главное лакомство в меню колючих зверьков — жуки, улитки, гусеницы, слизни и дождевые черви.

Специалисты Мосприроды напоминают, к диким животным, в том числе к ежам, не стоит подходить близко, пытаться их погладить, потрогать или взять на руки — это очень опасно. Также не нужно их подкармливать, поскольку дикие животные способны сами добыть себе пищу в теплое время года. Зимой же ежики спят, поэтому еда им не нужна. В случае укуса следует сразу же обработать рану антисептиком и обратиться к врачу.