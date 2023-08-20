Синоптик рассказал, как долго в Москве не будет дождей

Синоптик центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, как долго в Москве не будет дождей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Зона дождей и гроз покинула столицу, уходя на восток. У москвичей есть как минимум 3-4 часа хорошей погоды, до подхода следующих очагов», — поделился Леус.

До этого Гидрометцентр РФ сообщал, что в Москве и Подмосковье в воскресенье, 20 августа, ожидается до +26°С.

Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +14...+16°С. Ожидается северный ветер скоростью 3-8 м/c.