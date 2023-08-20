Синоптик рассказал, как долго в Москве не будет дождей

Синоптик центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, как долго в Москве не будет дождей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Зона дождей и гроз покинула столицу, уходя на восток. У москвичей есть как минимум 3-4 часа хорошей погоды, до подхода следующих очагов», — поделился Леус.
До этого Гидрометцентр РФ сообщал, что в Москве и Подмосковье в воскресенье, 20 августа, ожидается до +26°С.
Вечером и ночью столбики термометров будут показывать +14...+16°С. Ожидается северный ветер скоростью 3-8 м/c.
Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге предупредил, что 2023 и последующие годы грозят стать рекордно жаркими за всю историю наблюдений, и дал советы по защите от жары. Прошлогодняя жара в Европе унесла жизни более 60 тыс. человек, что в три раза превысило прогнозы ученых.