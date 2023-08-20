Аэропорты Москвы и Подмосковья работают штатно после инцидента с беспилотниками

Аэропорты Москвы и Подмосковья работают в штатном режиме после отмены ограничений на полеты. Об этом в воскресенье, 20 августа, сообщили в пресс-службе Росавиации.

© Вечерняя Москва

— В настоящее время аэропорты Москвы (Внуково, Домодедово, Шереметьево) и Подмосковья (Жуковский) работают штатно, — говорится в сообщении.

Утром 20 августа в целях обеспечения безопасности полетов гражданской авиации были введены временные ограничения в аэропортах Внуково и Домодедово. Шесть рейсов было перенаправлено на запасные аэропорты: в Шереметьево (3 рейса), Нижний Новгород (2 рейса) и Санкт-Петербург (1 рейс).

После отмены ограничений пассажиры рейсов были доставлены в аэропорты, пишет Telegram-канал «Росавиация».

Незадолго до этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что российская система ПВО сбила украинский беспилотник при попытке пролета в Москву на южном направлении.