Все московские аэропорты перешли на работу в штатном режиме

Ограничения на полеты в московских аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский отменили. Как сообщает Росавиацию, по состоянию на 09:00 мск все воздушные гавани перешли на работу в штатном режиме.

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Уточняется, что на запасные аэродромы пришлось перенаправить 45 пассажирских и 2 грузовых рейса.

В пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот» также подтвердили агентству, что из-за закрытия аэропорта Шереметьево часть рейсов ушла на запасные аэродромы, а некоторые будут выполнены с задержкой.