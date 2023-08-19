МЧС предупредило о дожде с грозой в выходные в Москве

Дождь и местами гроза ожидаются в Москве в эти выходные. Об этом сообщается на сайте столичного главка МЧС России.

Согласно прогнозу синоптиков Росгидромет, с 21:00 19 августа до 11:00 20 августа местами в Москве ожидается кратковременный дождь с грозой. В МЧС рекомендовали водителям снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных обгонов, перестроений и опережений, а также парковаться вдали от деревьев.

Пешеходов в ведомстве призвали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. До этого научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявлял, что в Москве с середины грядущей недели прогнозируется спад температуры воздуха, который ознаменует начало предосенней поры. По его словам, с 21 августа погода в городе начнет соответствовать тому температурному режиму, который характерен пятой пятидневке августа.