$93.40-0.34101.48-0.70

Синоптики спрогнозировали завершение лета в Москве

Синоптики заявили о завершении лета в Москве. Предосенний период похолодания начнется на следующей неделе. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Синоптики спрогнозировали завершение лета в Москве
© РИА Новости

Метеоролог рассказал, что прохладные воздушные массы идут в центр европейской России с северо-запада.

«Понедельник еще 22-24 градуса, по области - до 26, а дальше уже начинается конец летнего периода, уже предосенняя погода», - сказал Вильфанд.

Во вторник ожидается около 20-22 градусов. В среду температура в столице упадёт до 16-19. Потепления до конца недели не будет. По сравнению с нынешней неделей температура понизится более чем на 10 градусов.

Ранее синоптики опубликовали прогноз погоды на сентябрь.

1
Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости