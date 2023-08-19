Синоптики спрогнозировали завершение лета в Москве

Синоптики заявили о завершении лета в Москве . Предосенний период похолодания начнется на следующей неделе. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд , передает ТАСС.

«Понедельник еще 22-24 градуса, по области - до 26, а дальше уже начинается конец летнего периода, уже предосенняя погода», - сказал Вильфанд.

Во вторник ожидается около 20-22 градусов. В среду температура в столице упадёт до 16-19. Потепления до конца недели не будет. По сравнению с нынешней неделей температура понизится более чем на 10 градусов.