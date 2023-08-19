Синоптики спрогнозировали завершение лета в Москве
Синоптики заявили о завершении лета в Москве. Предосенний период похолодания начнется на следующей неделе. Такой прогноз дал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС.
Метеоролог рассказал, что прохладные воздушные массы идут в центр европейской России с северо-запада.
«Понедельник еще 22-24 градуса, по области - до 26, а дальше уже начинается конец летнего периода, уже предосенняя погода», - сказал Вильфанд.
Во вторник ожидается около 20-22 градусов. В среду температура в столице упадёт до 16-19. Потепления до конца недели не будет. По сравнению с нынешней неделей температура понизится более чем на 10 градусов.
Ранее синоптики опубликовали прогноз погоды на сентябрь.
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