Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в субботу, 19 августа, поделилась видеороликом с отдыхом пингвинов в своем вольере.

— Устали от жары? Давайте сделаем небольшую передышку вместе с нашими пингвинами. От их водных забав так и веет прохладой, — написала руководитель столичного зоосада в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видны около десяти птиц «во фраках». Кто-то лениво чистит перышки и отдыхает на камнях, а остальные принимают водные процедуры, спасаясь от летнего зноя.

Некоторые подписчики Акуловой по-доброму позавидовали пингвинам, написав, что тоже с удовольствием бы провели эти жаркие часы в прохладной воде.

Но не только птички желают охладиться в знойные августовские деньки. Накануне сотрудники зоопарка поделились видеороликом, как карликовый бегемот Ксюша спасается от жары. Довольное животное предпочитает охлаждаться в бассейне, после чего без спешки отправляется принимать солнечные ванны на лугу в своем вольере.