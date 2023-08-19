Собянин: Образовательно-выставочное пространство компании «Сибур» откроется на ВДНХ
Правительство Москвы и компания «Сибур» займутся совместной работой в сфере научно-технического развития, образовательно-просветительской и исследовательской деятельности в рамках соглашения о сотрудничестве между мэром Москвы Сергеем Собяниным и генеральным директором предприятия Михаилом Карисаловым. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Основными направлениями работы станут обмен опытом и лучшими практиками в области устойчивого развития, образование и предпрофессиональная подготовка молодежи, развитие промышленного и образовательного туризма, реализация экологических инициатив, в том числе просветительских и образовательных проектов, направленных на охрану окружающей среды и продвижение культуры раздельного сбора отходов. В планах – разработка программ популяризации инженерных и технических специальностей, поддержка молодежи в самоопределении и развитии профессиональной карьеры на отечественных предприятиях, реализация совместных проектов по трудоустройству», – говорится в сообщении.
Главной площадкой проведения совместных мероприятий станет павильон №12 ВДНХ, где откроется тематическое образовательно-выставочное пространство.
«Будем знакомить молодежь с перспективными отраслями и интеллектуальными производствами. Покажем карьерные возможности и проекты, которые повышают экологическую культуру. В том числе по раздельному сбору отходов. Установим в павильоне классы и лаборатории для изучения современных полимерных материалов, показателей качества и безопасности продуктов. Учебные цифровые комплексы и тренажеры будут имитировать реальные производственные установки», – приводятся в сообщении слова мэра Москвы Сергея Собянина.
Как подчеркнул генеральный директор компании «Сибур» Михаил Карисалов, партнерство на базе популярной площадки ВДНХ позволит познакомить широкую аудиторию с нефтегазохимией и современными синтетическими материалами, популяризовать инженерные и рабочие профессии, а также развивать компетенции и повышать квалификацию действующих специалистов смежных отраслей.
Также в материале указывается, что на ВДНХ с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года пройдет международная выставка-форум «Россия». Участие в ней примут представители регионов страны, федеральных ведомств, общественных организаций, а также зарубежные партнеры.
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