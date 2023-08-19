Собянин: Образовательно-выставочное пространство компании «Сибур» откроется на ВДНХ

«Основными направлениями работы станут обмен опытом и лучшими практиками в области устойчивого развития, образование и предпрофессиональная подготовка молодежи, развитие промышленного и образовательного туризма, реализация экологических инициатив, в том числе просветительских и образовательных проектов, направленных на охрану окружающей среды и продвижение культуры раздельного сбора отходов. В планах – разработка программ популяризации инженерных и технических специальностей, поддержка молодежи в самоопределении и развитии профессиональной карьеры на отечественных предприятиях, реализация совместных проектов по трудоустройству», – говорится в сообщении.