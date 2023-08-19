В Москве для пассажиров метро, МЦК и МЦД прозвучат поздравления от звезд

Поздравления от артистов будут звучать в Москве на эскалаторных наклонах метро, станциях МЦК и МЦД, после запуска нового направления диаметра. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Российские звезды поздравляют вас с запуском D3. <…> В течение двух недель поздравления артистов будут звучать на эскалаторных наклонах метро, станциях МЦК и МЦД, в трамваях и наземном городском транспорте, на автовокзалах и автостанциях", - сказал заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов.

Команду на запуск движения по маршруту МЦД-3 дал 17 августа президент РФ Владимир Путин. В церемонии, прошедшей по видеосвязи из "Манежа", приняли также участие Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, а также глава ОАО"РЖД" Олег Белозеров.