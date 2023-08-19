Столичные парки отметят День флага

День Государственного флага Российской Федерации празднуют 22 августа. К этой дате столичные парки подготовили специальную программу с развлекательной и патриотической составляющей.

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«На 19 площадках пройдут спектакли, концерты, творческие занятия и другие программы. Например, на мастер-классе в парке „Дубки“ участники сделают своими руками сувенир на память. А в саду имени Баумана для всех желающих проведут лекцию по истории российской геральдики», — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Историю появления российского триколора расскажут самым маленьким гостям в саду «Эрмитаж» с 14 до 16 часов. Здесь же можно будет смастерить и проверить на прочность кораблики. В саду им. Баумана на сцене «Ракушка» пройдет лекция об особенностях гербов и флагов России и других стран.

Парк «Дубки» ждет гостей на танцевальные и творческие номера. Каждому гостю предложат повязать на одежду бело-сине-красную ленточку. Такие памятные сувениры будут раздавать и в других парках города, например парке Дружбы, «Северном Тушине», зонах отдыха «Левобережье» и «Покровский берег».