Собянин рассказал о новых социальных объектах на западе Москвы

Так, в районе Кунцево на 65 процентов готова школа, рассчитанная на 825 учеников. Там оборудуют ИТ-полигон, исследовательские комплексы инженерно-физического и естественно-научного направлений. Для занятий физкультурой обустроят гимнастический и два спортивных зала, а также помещение для художественного и музыкального образования. Кроме того, утвержден проект детского сада на 13 групп с бассейном.