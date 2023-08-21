Собянин рассказал о новых социальных объектах на западе Москвы

Образовательные учреждения появятся в Кунцеве, Солнцеве и Филевском Парке. В районе Проспект Вернадского строится травматолого-ортопедический корпус городской клинической больницы № 31.
В Западном округе Москвы строится и планируется построить нескольких социальных объектов. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.
Так, в районе Кунцево на 65 процентов готова школа, рассчитанная на 825 учеников. Там оборудуют ИТ-полигон, исследовательские комплексы инженерно-физического и естественно-научного направлений. Для занятий физкультурой обустроят гимнастический и два спортивных зала, а также помещение для художественного и музыкального образования. Кроме того, утвержден проект детского сада на 13 групп с бассейном.
«В районе Проспект Вернадского на территории городской клинической больницы № 31 строим травматолого-ортопедический корпус. Сейчас идут внутренние отделочные и фасадные работы, монтаж инженерных сетей», — написал Мэр Москвы.
В Солнцеве в ближайшее время начнется строительство школы на 1200 мест и детского сада для 350 воспитанников.
«В школе будет многофункциональный библиотечный центр, инженерный и медицинский лабораторно-исследовательский комплексы, помещение для живописи, шахматный кружок, два спортзала и зал для занятий хореографией», — сообщил Сергей Собянин.
В Филевском Парке возведут детский сад на 300 мест за счет средств городского бюджета.