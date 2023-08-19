Развлекательные мероприятия пройдут в Москве в честь 12-летия центров госуслуг

Во вторник, 22 августа, центрам госуслуг исполнится 12 лет. В честь этого с 22 по 25 августа во всех офисах пройдут развлекательные мероприятия. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

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— В честь дня рождения посетители смогут принять участие в развлекательных мероприятиях: собрать букет из сухоцветов, изготовить свечи из вощины, написать картину на холсте, пройти викторину, получить брендированный приз и многое другое, — говорится в материале.

Также горожан ожидают творческие мастер-классы по изготовлению объемного енота из бумаги и 3D-квест по дополнительным сервисам офисов, передает официальный сайт мэра Москвы.

Недавно глава города Сергей Собянин заявил, что в столице действует лучшая в мире система предоставления госуслуг. Он подчеркнул, что власти стараются перевести многие услуги в электронный формат, чтобы люди не тратили время на поход в офисы госуслуг.