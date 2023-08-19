ВДНХ пригласил москвичей на мероприятия в честь Дня авиации 20 августа

В воскресенье, 20 августа, ВДНХ пригласил москвичей увидеть легендарные самолеты и вертолеты в рамках празднования Дня воздушного флота. Об этом стало известно в субботу, 19 августа.

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— Посмотреть на летательную технику можно в павильоне № 34 «Космос» и на площади Промышленности, — говорится в материале.

На территории выставки собрана уникальная коллекция авиатехники. Некоторые самолеты и вертолеты работают как музеи: посетители могут заглянуть внутрь и познакомиться с их устройством, передает официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, 20 августа москвичи смогут познакомиться с самым большим в мире карьерным самосвалом БелАЗ на ВДНХ. Вход на мероприятие свободный. На память можно будет отправить открытку с изображением самосвала в любую точку мира — «Почта БелАЗа» разместится рядом с самосвалом-гигантом.