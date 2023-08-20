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В Москве ожидаются переменная облачность и до 26 градусов тепла

Переменная облачность, кратковременный дождь и до плюс 26 градусов прогнозируются в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Москвичам предсказали переменную облачность и до 26 градусов тепла в воскресенье
© РИА Новости

Днем в столице будет от 24 до 26 градусов тепла.

"Переменная облачность. Кратковременный дождь, местами сильный. Гроза, местами град", - говорится в сообщении.

В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до 14 градусов тепла.

Ветер западный, 5-10 м/с, при грозе порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться от 22 до 27 градусов тепла. В ночь на понедельник столбики термометров покажут от 12 до 17 градусов тепла.