Москвичам предсказали переменную облачность и до 26 градусов тепла в воскресенье

Переменная облачность, кратковременный дождь и до плюс 26 градусов прогнозируются в Москве, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от 24 до 26 градусов тепла.

"Переменная облачность. Кратковременный дождь, местами сильный. Гроза, местами град", - говорится в сообщении.

В ночь на понедельник температура воздуха может опуститься до 14 градусов тепла.

Ветер западный, 5-10 м/с, при грозе порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм ртутного столба.