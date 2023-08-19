Собянин рассказал о развитии трех районов на севере и северо-востоке Москвы

На севере и северо-западе города идет активное благоустройство районов Куркино, Митино и Молжаниновский. Об этом в субботу, 19 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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— Несмотря на удаленность от центра, Куркино, Митино и Молжаниновский на протяжении последнего десятилетия динамично развиваются. Этому всемерно способствуют проекты модернизации городской инфраструктуры, начиная с транспортной, — сказал он.

В частности, именно здесь состоялось главное событие этого лета в транспортной сфере столицы — открытие третьего Московского центрального диаметра «Ленинградско-Казанский».

Собянин в своем личном блоге добавил, что в районах благоустраивают территории, обновляют социальную инфраструктуру, а также активно реализуют программу реновации.

В четверг, 17 августа, Собянин, президент России Владимир Путин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев приняли участие в запуске МЦД-3 по видеосвязи из московского «Манежа».