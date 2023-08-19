«У любви нет породы»: пять приютов в Москве, где можно взять питомца

Ежегодно в третью субботу августа отмечается Всемирный день бездомных животных. В этом году праздник выпал на 19 августа. Его основная цель — привлечь внимание к проблемам кошек и собак, у которых нет владельцев, и помочь спасти их от гибели. «Вечерняя Москва» рассказывает о пяти столичных приютах.

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«Искра»

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Муниципальный приют «Искра» удобно расположен в десяти минутах пешком от станции метро «Бабушкинская». Сотрудники активно ведут социальные сети, где знакомят подписчиков с воспитанниками. Также в приюте часто устраивают дни открытых дверей и «ярмарки», на которых посетители могут встретить четвероногого друга по сердцу.

Время работы: пн, ср, пт-вс (10:00–19:00).

«Красная сосна»

«Красная сосна» — муниципальный приют, находится в районе метро ВДНХ у парка «Лосиный остров». Сюда привозят собак, которых отлавливают на улицах города.

У каждого четырехлапого своя история: кого-то выгнали нерадивые хозяева, кто-то сам сбежал от плохой жизни, есть «потеряшки». Посетители могут поближе познакомиться с понравившейся собакой во время прогулки среди сосен в лесу.

Но учтите: на «выгул» нужно предварительно записаться, оставив заявку на сайте приюта. Также важно знать, что на территорию приюта не допускаются дети.

Время работы: вт-вс (10:00–17:00).

«Ласковый зверь»

«Ласковый зверь» — частный приют для собак и кошек, который находится в районе Восточное Дегунино. Ближайшие станции метро — «Петровско-Разумовская», «Селигерская», «Алтуфьево».

Здание, где находится приют, планируют снести. Поэтому его обитатели нуждаются в новом доме особенно остро. Кроме того, заведению требуются волонтеры и материальная помощь, транспорт, корма, наполнители, лекарства.

Сейчас в приюте живут около семидесяти собак и ста кошек. Новых подопечных не принимают.

Время работы: ежедневно (08:00–19:00).

«Бирюлево»

«Бирюлево» — крупнейший приют в столице, который существует на средства государства. Здесь обитают более двух с половиной тысяч собак и ста пятидесяти кошек. Учреждение находится в районе платформы Красный Строитель (ЮАО).

Выбрать себе друга можно даже онлайн на сайте приюта. А его сотрудники напоминают: «У любви нет породы».

Все обитатели «Бирюлево» стерилизованы, привиты от бешенства и, как правило, здоровы. Заведение не принимает животных от частных лиц, а только от городских служб.

Время работы: ср-вс (10:00–18:00).

«Муркоша»

«Муркоша» — приют для кошек, который находится в районе станции метро «Медведково». Это самый крупный кошачий приют в стране.

Подопечные «Муркоши» привиты, стерилизованы и чипированы. Все желающие могут зайти на сайт заведения, полюбоваться фотографиями пушистых «моделей» и даже посмотреть, чем они занимаются в онлайн-трансляции.

Новоявленные владельцы кошек из этого приюта могут рассчитывать на бесплатную помощь зоопсихологов и ветеринаров. Кроме того, приют может взять зверя на передержку, если хозяин будет платить за корм и проживание.