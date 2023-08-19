В Москве в субботу ожидаются переменная облачность и до плюс 26 градусов

Переменная облачность, преимущественно без осадков ожидаются в Москве в субботу, 19 августа. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от плюс 24 до плюс 26 градусов. В ночь на 20 августа температура воздуха может опуститься до плюс 14 градусов.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах от плюс 23 до плюс 28 градусов. В ночь на 19 августа столбики термометров могут опуститься до плюс 11 градусов, местами ожидается кратковременный дождь.