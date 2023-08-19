Вильфанд предупредил москвичей о скором похолодании

Температура воздуха к середине следующей недели опустится в Москве более чем на 10 градусов. Об этом в субботу, 19 августа, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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— В понедельник начинается постепенное изменение погоды, это будет еще переходный день, но все больше будет поступать воздуха из Северной Атлантики. В понедельник — 22-24 градуса, во вторник — 20-21, — рассказал он.

По словам синоптика, уже со среды, 23 августа, температура воздуха в городе заметно снизится и уже не поднимется выше 20 градусов тепла. В сравнении с текущей неделей температура станет ниже более чем на 10 градусов, передает слова Вильфанда РИА Новости.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус также поделился прогнозом погоды на следующую неделю. По мнению эксперта, в среднюю полосу России придет похолодание.