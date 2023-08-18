В Москве закроют съезд с Кутузовского проспекта на внешнюю сторону ТТК

«С 21 августа до 21 декабря будет закрыт съезд с Кутузовского проспекта на внешнюю сторону ТТК (в сторону области). Это связано с проведением строительных работ», – говорится в сообщении.

Уточняется, что на съезде с внешней стороны ТТК на Кутузовском проспекте (в сторону области) в районе д. 32, корп. 1 по Кутузовскому проспекту одна полоса будет частично закрыта для движения с 21 августа до 21 декабря.