«Сапсаны» начали делать остановку на вокзале «Зеленоград-Крюково»

«Вчера президент страны Владимир Путин обсудил с мэром Москвы Сергеем Собяниным вопрос организации высокоскоростной магистрали от столицы до Санкт-Петербурга . Первый шаг к улучшению сообщения между двумя мегаполисами – назначение остановок у «Сапсанов» на новом городском вокзале «Зеленоград-Крюково». Теперь местным жителям и пассажирам северо-запада Подмосковья не нужно ехать в центр на Ленинградский вокзал, чтобы сесть в «Сапсан», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова .

Уточняется, что 18 августа начали останавливаться «Сапсаны» №761, 785, 758, 784. Еще на вокзале в Зеленограде сделали зону отдыха. Добраться до Зеленограда уже можно на поездах третьего маршрута Московских центральных диаметров (МЦД-3): они ходят с интервалами в пять – шесть минут в часы пик.

В ведомстве добавили, что поезда «Сапсан» останавливаются на тех же платформах, что и «Ласточки» сообщением Москва – Санкт-Петербург, обычные электропоезда из дальнего пригорода, а также экспрессы. Однако на них не получится доехать от Зеленограда до Ленинградского вокзала. «Если вам нужно добраться туда, выбирайте привычные «Ласточки» и обычные электропоезда, а наши «Иволги» и ЭП2Д отвезут вас по сквозным маршрутам в Раменское», – заключили в Дептрансе.