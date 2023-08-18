Синоптик назвала самые холодные дни на следующей неделе в Москве

Самыми холодными днями на следующей неделе в столице могут стать среда и четверг, 23 и 24 августа. Таким прогнозом поделилась ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, ночная температура воздуха окажется в пределах 10–15 градусов, что является нормой для последнего летнего месяца. В дневное же время столбики термометров будут показывать плюс 14–19 градусов, однако «такой холодный воздух не застоится», продолжила Позднякова.

Постепенно температурные значения начнут расти, а уже в конце грядущей недели температура поднимется до плюс 18–22 градусов. Серьезных осадков москвичам ждать не стоит, передает слова метеоролога «Москва 24».

В пятницу же, 18 августа, в столичном регионе может выпасть до 15 миллиметров осадков, что составляет почти 20 процентов месячной нормы, предупредил метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.