Дискотеку в «Лужниках» отменили из-за штормового предупреждения

Ночную дискотеку, которая должна была состояться на стадионе «Лужники» в рамках Московского урбанистического форума, отменили из-за ухудшения погодных условий. Об этом говорится на официальном сайте мэра города.

В настоящее время в российской столице объявлено штормовое предупреждение. Согласно прогнозам синоптиков, вечером 18 августа в Москве ожидаются ливни и грозы.

«Возможен град и шквалистый ветер до 15 метров в секунду. Непогода сохранится до конца дня», — указано в заявлении.

До этого сообщалось, что на дискотеке должны выступить Клава Кока и Karina Istomina. Также ожидалось появление на сцене группы Pizza и музыканта Dennis Frost.

Московский урбанистический форум проходит с 1 августа по 10 сентября на самых масштабных площадках города. Мероприятия проводятся в парке «Зарядье», Гостином Дворе, Центральном выставочном зале «Манеж» и олимпийском комплексе «Лужники».