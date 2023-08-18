Дискотеку в «Лужниках» отменили из-за штормового предупреждения

Ночную дискотеку, которая должна была состояться на стадионе «Лужники» в рамках Московского урбанистического форума, отменили из-за ухудшения погодных условий. Об этом говорится на официальном сайте мэра города.
В настоящее время в российской столице объявлено штормовое предупреждение. Согласно прогнозам синоптиков, вечером 18 августа в Москве ожидаются ливни и грозы.
«Возможен град и шквалистый ветер до 15 метров в секунду. Непогода сохранится до конца дня», — указано в заявлении.
До этого сообщалось, что на дискотеке должны выступить Клава Кока и Karina Istomina. Также ожидалось появление на сцене группы Pizza и музыканта Dennis Frost.
Московский урбанистический форум проходит с 1 августа по 10 сентября на самых масштабных площадках города. Мероприятия проводятся в парке «Зарядье», Гостином Дворе, Центральном выставочном зале «Манеж» и олимпийском комплексе «Лужники».
У гостей форума есть возможность ознакомиться с главными достижениям столицы в сферах транспорта, экономики и бизнеса. То же касается развития медицины, городского хозяйства, туризма, цифровизации и многого другого.