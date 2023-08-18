Дискотеку на Мосурбанфоруме в «Лужниках» 18 августа отменили из-за ливней
Ночную дискотеку на Московском урбанистическом форуме в «Лужниках» в пятницу, 18 августа, отменили в связи со штормовым предупреждением.
Во второй половине дня в городе ожидаются ливни и грозы. По данным синоптиков, при грозе возможен град и шквалистый ветер до 15 метров в секунду. Непогода сохранится до конца дня.
Московский урбанистический форум в этом году — самый масштабный в своей истории. Он проходит на крупнейших площадках столицы: в парке «Зарядье», олимпийском комплексе «Лужники», Центральном выставочном зале «Манеж» и Гостином Дворе. Здесь представлены главные достижения города в таких направлениях, как транспорт, строительство, экономика, бизнес, городское хозяйство, цифровизация, услуги и сервисы, безопасность, экология, спорт, культурное наследие, туризм, торговля и услуги, культура, медицина, образование, социальная защита и кадры.