Дискотеку на Мосурбанфоруме в «Лужниках» 18 августа отменили из-за ливней

Ночную дискотеку на Московском урбанистическом форуме в «Лужниках» в пятницу, 18 августа, отменили в связи со штормовым предупреждением.

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Во второй половине дня в городе ожидаются ливни и грозы. По данным синоптиков, при грозе возможен град и шквалистый ветер до 15 метров в секунду. Непогода сохранится до конца дня.