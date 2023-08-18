Городские службы перевели в режим повышенной готовности

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности из-за ожидающейся непогоды. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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Согласно прогнозу синоптиков, в Москве во второй половине дня ожидается дождь, местами гроза. При грозе возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду.

— В связи с этим городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад, — сказал он.

В городе организовали информирование жителей об ухудшении погоды с использованием каналов СМИ и городских информационных табло. Горожан попросили быть внимательнее, неукоснительно соблюдать правила личной безопасности, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».