Тверской бульвар превратился в арт-пространство в рамках «Цветочного джема»

В дни «Цветочного джема» на Тверском бульваре появился необыкновенный многоуровневый сад, который не оставит равнодушными людей, увидевших его. Об этом в субботу, 19 августа, сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

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Над пешеходной частью разместили подвесные инсталляции, на дорожках и газонах — арт-объекты в виде морских обитателей, животных, цветочных домов и деревьев. Это пространство в самом сердце столицы украшают 12,7 тысячи растений.

Яркие цветочные арт-объекты превратили будничный антураж мегаполиса в уникальное творческое и игровое пространство для детей и взрослых, разделенное на три большие тематические зоны: «Подводный мир», «Животные, насекомые и птицы» и «Цветущий город».

Посетителей «Подводного мира» встречает эффектная фотозона с красно-белым маяком и лодкой, украшенная живыми растениями. Затем гости попадают в настоящее морское царство, выдержанное в сине-голубых и фиолетовых тонах.

Зона «Цветочный город» удивит арт-объектами, «вдохновленными» парком Miracle Garden в Дубае, — цветочными домиками и деревьями, установленными посреди разноцветных полей.

Пространство, посвященное животным, насекомым и птицам, украшают инсталляции в виде овец, цапель, черепах и сот, заполненных яркими цветами.