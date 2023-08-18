Рукописи Рахманинова покажут на ВДНХ

«Здесь можно будет увидеть редко экспонируемые документы и фотографии. Например, генеалогическое древо рода Рахманиновых, авторские рукописи знаменитых шедевров композитора и его малоизвестных сочинений. Неотъемлемую часть выставки составляет мультимедийный контент. С помощью QR-кодов посетители могут прослушать архивные записи известных сочинений Рахманинова в исполнении автора и других выдающихся музыкантов», – отметили в пресс-службе.