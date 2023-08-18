Рукописи Рахманинова покажут на ВДНХ в рамках выставки к 150-летию со дня рождения композитора
Фотовыставка Российского национального музея музыки к 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова откроется на ВДНХ 19 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ВДНХ.
«19 августа на Аллее космонавтов на ВДНХ откроется фотовыставка «Сергей Рахманинов: «Я – русский композитор». Экспозиция приурочена к 150-летнему юбилею великого пианиста, дирижера и композитора Сергея Рахманинова, который отмечается весь 2023 год», – говорится в сообщении.
Уточняется, что экспозиция основана на материалах творческого архива Рахманинова, переданных его родственниками и друзьями в фонды Российского национального музея музыки. Фотовыставка отражает три главных творческих амплуа музыканта – композитора, пианиста и дирижера.
«Здесь можно будет увидеть редко экспонируемые документы и фотографии. Например, генеалогическое древо рода Рахманиновых, авторские рукописи знаменитых шедевров композитора и его малоизвестных сочинений. Неотъемлемую часть выставки составляет мультимедийный контент. С помощью QR-кодов посетители могут прослушать архивные записи известных сочинений Рахманинова в исполнении автора и других выдающихся музыкантов», – отметили в пресс-службе.
Посетить выставку Музея музыки «Сергей Рахманинов: «Я – русский композитор»» на ВДНХ можно до 20 сентября 2023 года.