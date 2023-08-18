Карты «Тройка» с оформлением в честь запуска новых МЦД поступили в продажу в столице

Новые лимитированные «Тройки» к запуску новых МЦД выпустили в Москве
В Москве выпустили новые лимитированные «Тройки» к запуску новых центральных диаметров (МЦД-3, МЦД-4). Об этом в пятницу, 18 августа, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
— У пассажиров появились новые маршруты и пересадки, они могут пользоваться всеми плюсами транспортной системы столицы. В честь этого важного события в продажу поступили тематические карты «Тройка», — рассказал он.
Купить их можно на сайте сувенирного магазина, на стойках «Живое общение» и во флагманских магазинах на станциях «Трубная» и «Маяковская». Тираж проездных билетов ограничен, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».
Накануне мэр столицы Сергей Собянин, президент России Владимир Путин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустили МЦД-3 по видеосвязи из московского «Манежа».
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