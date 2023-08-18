Порядка 7 тыс. москвичей захотели наблюдать за выборами 8-10 сентября

"Идем в хорошем темпе, уверен, что успеем подготовить всех вовремя. Как я уже говорил, большая часть записывающихся в наш корпус наблюдателей Общественной палаты - те, кто с нами наблюдают не первый год, люди опытные. И все-таки обучение у нас по правилам проходят все без поблажек - мы каждый год актуализируем информацию как в лекциях, так и в онлайн-курсе", - отметил он.