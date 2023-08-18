В центрах московского долголетия помогут в 55+ освоить смартфон и ноутбук
Современные технологии значительно упрощают жизнь. В центрах московского долголетия все желающие горожане «серебряного» возраста могут посетить клубы по изучению гаджетов.
21 августа
В 10:30 в ЦМД «Гагаринский» состоится мастер-класс от клуба «В сети» по изучению и освоению главных функций смартфона.
Изучить основные функции компьютера с самого нуля горожане смогут в 12:00 ЦМД «Жулебино» в клубе «Освой ПК».
ЦМД «Преображенское» приглашает в клуб «Фотоколлаж» в 14:00, где участники смогут научиться создавать коллажи из любимых фотографий.
22 августа
Тех, кто хочет обучиться работе с компьютером на уровне уверенного пользователя, к себе на занятия ждет клуб «Освой свой персональный компьютер» в ЦМД «Мещанский» в 12:00.
В 12:00 в ЦМД «Сокольники» пройдет открытое занятие клуба «Освой гаджет», где жители старшего возраста смогут изучить основные навыки работы на смартфоне и ключевые принципы пользования интернетом.
В 12:00 в ЦМД «Котловка» состоится занятие от клуба «Освой гаджет», где активисты будут учиться снимать видео и обрабатывать его в специальных редакторах.
23 августа
В клубе «Мой смартфон» в ЦМД «Тимирязевский» в 15:00 старшее поколение изучает работу с полезными приложениями на смартфоне, которые помогают удобно пользоваться городскими сервисами, не выходя из дома.
ЦМД «Орехово-Борисово Северное» приглашает в клуб «Освоение компьютерной грамотности» в 17:00, где участники изучают различные программы из пакета «Майкрософт», учатся работать с графическими редакторами и онлайн-программами.
24 августа
В ЦМД «Преображенское» участники клуба «Фотошоп для начинающих» проводят встречи в онлайн-формате в 11:00, где знакомятся с возможностями графического редактора и обрабатывают фотографии.
В ЦМД «Котловка» на встречах клуба «Освой гаджет» все желающие москвичи старшего возраста в 12:00 смогут изучить основной функционал приложения «Яндекс. Карты».
Для тех, кто хочет научиться красиво обрабатывать и монтировать видеоролики, в ЦМД «Жулебино» пройдет занятие от клуба «ВауВуз». Начало в 14:00.
25 августа
В 12:00 в ЦМД «Мещанский» состоится обучение работе в фоторедакторе на смартфоне, а также обучение по созданию коротких роликов от клуба «В фокусе».
Всегда хотели стать блогером и научиться вести свою страницу в социальных сетях? Тогда приглашаем в Школу блогеров в ЦМД «Южное Медведково». Начало в 13:00.
26 августа
ЦМД «Капотня» приглашает всех желающих старшего возраста в клуб «Освой смартфон». Начало занятий в 16:00.
27 августа
В 14:00 в ЦМД «Перово» пройдет мастер-класс «Фото на мобильный телефон», где все начинающие фотографы и не только изучат функционал камеры на смартфоне, научаться выставлять кадр и подбирать правильный ракурс.
Информация о центрах московского долголетия, список адресов, а также еженедельный календарь мероприятий размещены на Официальном сайте Мэра Москвы. Справочная информация по телефону горячей линии Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы: 8(495)870-44-44.
Горожане старшего поколения могут подать заявку на участие в проекте в центрах госуслуг или отделах долголетия территориальных центров социального обслуживания, а также онлайн через портал mos.ru/md. Услуга доступна как для действующих участников, так и для москвичей, которые только решили присоединиться к проекту.