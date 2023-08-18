МЧС предупредило москвичей о ливне, грозе и граде во второй половине дня

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре во второй половине дня
В Москве во второй половине дня ожидается дождь, местами гроза. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.
— По прогнозам синоптиков, сегодня во второй половине дня и до конца суток в столице ожидается дождь, местами гроза, при грозе возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду, — говорится в материале.
Горожан просят быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».
Несмотря на ухудшение погодных условий, в городе ожидается достаточно высокая температура: ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус прогнозирует, что 18 августа воздух прогреется до 27–29 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.
В пятницу, 18 августа, в столичном регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы. Период предупреждения будет действовать с 15:00 до 21:00.