МЧС предупредило москвичей о ливне, грозе и граде во второй половине дня

В Москве во второй половине дня ожидается дождь, местами гроза. Об этом в пятницу, 18 августа, сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.

— По прогнозам синоптиков, сегодня во второй половине дня и до конца суток в столице ожидается дождь, местами гроза, при грозе возможно усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду, — говорится в материале.

Горожан просят быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Несмотря на ухудшение погодных условий, в городе ожидается достаточно высокая температура: ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус прогнозирует, что 18 августа воздух прогреется до 27–29 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.