Электробусы начнут курсировать между Митино и центром Москвы с 19 августа

Как отметил заммэра Максим Ликсутов , новый маршрут объединил рейсы с356 и 456к. Кроме того, по его словам, частота выхода на маршрут электробуса увеличена, а также этот вид транспорта считается более экологичным. Он напомнил, что этим летом Сергей Собянин открыл второй дом для электробусов "Митино".

"Маршрут 356 крайне востребован у пассажиров, в среднем в месяц вне сезона отпусков на нем совершается более 170 тысяч поездок. На линии каждый день будут работать 10 современных электробусов российского производства", – уточнил заммэра.

Ранее стало известно, что интервалы следования на 35 маршрутах наземного транспорта в районе МЦД-3 сократили по случаю запуска диаметра. В среднем интервалы уменьшатся на 10%. Изменения коснутся маршрутов, которые проходят через десять станций нового диаметра. Так, например, на маршрут 194 выйдет один дополнительный автобус, интервалы сократятся с 20,7 до 16 минут. Время следования между автобусами т53 уменьшится с 21,4 до 17 минут, а на маршруте 928 – с 18 до 13 минут.