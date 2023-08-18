Инспекторы МАДИ усилят патрулирование на трех набережных Москвы

Инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) усилят патрулирование на Пресненской, Бережковской и Краснопресненской набережных из-за жалоб на нарушение правил дорожного движения в этих местах. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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"Инспекторы МАДИ усилят патрулирование на трех столичных набережных. Это связано с жалобами москвичей на многочисленные нарушения ПДД", – указано в сообщении.

По словам сотрудников пресс-службы, столичные водители нередко оставляют транспортные средства под знаками, запрещающими это делать. Также жители города неоднократно жаловались на остановку машин на тротуарах, что приводит к созданию неудобств для пешеходов и аварийной ситуации.

"Усиление контроля на этих участках повысит безопасность пешеходов и водителей, а также сократит количество заторов", – резюмировали в МАДИ.

Ранее Сергей Собянин заявлял, что Москва является лидирующим регионом России по уровню безопасности дорожного движения.