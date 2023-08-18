Для новой станции метро начали монтировать вентиляционную ветку

Строители приступили к монтажу вентиляционной ветки при возведении южного вестибюля строящейся станции "Новаторская" Троицкой линии метро. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"На строящейся "Новаторской" Троицкой линии метро начался монтаж системы вентиляции в составе южного вестибюля, одновременно продолжается устройство воздуховодов и трубопроводов в станционном комплексе", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

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Заммэра уточнил, что здесь уложено около 9 тыс. м трубопровода и выполнено свыше 5 тыс. м систем вентиляции, что составляет почти половину от запланированного объема. "Помимо монтажа инженерных сетей ведется архитектурная отделка служебной и пассажирской зоны, которая сегодня уже на высоком уровне готовности", - добавил гендиректор АО "Мосинжпроект" (генпроектировщик и генподрядчик строительства новых линий и станций московского метро) Юрий Кравцов.

По его словам, завершен монтаж подсистем на путевых стенах и потолке платформенного участка для дальнейшей установки облицовочных панелей, а также выполнены алюминиевые кессоны для размещения потолочных светильников.

"Дальнейшее художественное оформление платформенного участка продолжится после устройства систем пожаротушения и ряда других инженерных элементов", - пояснил руководитель инжинирингового холдинга.

Также он напомнил, что продолжается обустройство оборотных тупиков в составе станционного комплекса "Новаторская" и монтаж верхнего строения пути в ранее пройденных тоннелях к соседним станциям Троицкой линии "Вавиловская" и "Университет Дружбы Народов".

"Параллельно строители приступили к частичному благоустройству прилегающей территории - на поверхности началась укладка асфальта", - резюмировал Кравцов.