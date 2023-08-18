В Царицыно пройдет фестиваль исторических садов

15 фантазийных ландшафтных композиций, посвященные мифам и легендам, развернутся в парке Царицыно 25 августа и останутся здесь до 3 сентября.

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Тема фестиваля этого года - "Сады и мифы". Авторы композиций размышляют, как звучат сады, ищут ответ на вопрос "Что такое русский сад?", возрождают правила "изящного садоводства". В этом году к исторической ретроспективе добавилось немного мистики и фантазии.

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Будут работать лекторий и концертная площадка, а также пройдут два события, ставшие уже традиционными спутниками Фестиваля исторических садов - День комнатных растений и "Керамический пикник".

На фестивале можно будет увидеть "Сад затмения", посвященный японской богине солнца Аматэрасу, "На том берегу", пересказывающий языком ландшафтного дизайна миф древних славян о русалках, и "Тайный сад третьей планеты" по мотивам фантастической повести КираБулычева "Путешествие Алисы".

Помимо конкурсных садов к ландшафтной выставке свои проекты приготовили партнеры фестиваля. Национальный парк "Куршская коса" - "Дом воды и ветра" по мотивам легенды о великанше Неринге, Ботанический сад МГУ -"Древо познания" с библейским подтекстом, музей-заповедник "Архангельское" - "Вернувшийся пейзаж" об истории старинной усадьбы. Музей-заповедник "Царицыно" готовит к фестивалю два проекта. Сад "Когда цветет рожь" будет посвящен одной из главных достопримечательной парка, Русалкиным воротам на Верхнем Царицынском пруду, а сад "Рагамала" - бесценным миниатюрам из рукописи "Бабур-наме", которые можно увидеть на выставке "Невероятная Индия. Взгляд из России" в Большом дворце. Вход свободный.