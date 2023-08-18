В Москве начали реставрировать памятник Юрию Гагарину

Реставрация памятника первому покорителю космоса Юрию Гагарину на проспекте Ленина стартовала под руководством специалистов Мосгорнаседия. До конца текущего года приведут в порядок стилобат и цоколь, облицованные каменными плитами. К реставрации постамента и самой скульптуры, а также макета космического аппарата «Восток» приступят в 2024 и 2025 годах.

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На первом этапе поверхность памятника очистят от загрязнений, удалят пятна от потеков и краски. После чего специалисты приступят к восстановлению утраченных фрагментов, сколов и повреждений. В 2024 года по всей высоте высоте 42-метрового памятника возведут леса для проведения реставрационных работ.

Напомним, что памятник представляет собой 14-метровую фигуру космонавта, устремленную ввысь. Рядом с Гагариным установлен макет корабля «Восток» с надписью «12 апреля 1961 года советский космический корабль „Восток“ с человеком на борту совершил полет вокруг земного шара. Первый человек, проникший в космос, — гражданин Союза Советских Социалистических Республик Юрий Алексеевич Гагарин».