Президент России Владимир Путин назвал Москву эталонным городом по развитию общественного транспорта. Об этом он заявил в четверг, 17 августа.

© Администрация президента РФ

Глава государства отметил, что все больше людей предпочитают именно общественный транспорт как более быстрый, доступный и экономичный. Однако Путин подчеркнул, что такая тенденция преимущественно наблюдается в тех городах, где весь транспорт является одной, хорошо слаженной системой.

— Таким примером, можно даже сказать, эталоном, безусловно, является столица России — Москва, — цитирует слова главы государства официальный сайт Кремля.

Мэр Москвы Сергей Собянин, президент России Владимир Путин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев 17 августа приняли участие в открытии третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) по видеосвязи из московского «Манежа».

Для подготовки к запуску МЦД-3 поезда «Иволга 3.0» и ЭП2Д прошли обкатку без пассажиров с 15 по 16 августа. Во время тестирования специалисты провели технические испытания, проверили безопасность.